Candidato morto rieletto in Pennsylvania con l’85% dei voti

È stato rieletto parlamentare statale della Pennsylvania pur essendo morto da un mese. Questa è la storia di Tony DeLuca, un democratico di 85 anni che da 39 anni serviva il parlamento statale. DeLuca, deceduto il 9 ottobre scorso per un linfoma, ha battuto con l?85% dei voti la rivale del Partito Verde, Queonia "Zarah" Livingston, che ha ottenuto solo il 14% dei consensi. Al momento del decesso era troppo tardi per modificare le schede elettorali o inserire un altro candidato per il seggio, così ora è stata indetta una elezione suppletiva per individuare il successore.

"Siamo incredibilmente addolorati per la perdita del rappresentante Tony DeLuca, ma anche orgogliosi di vedere che gli elettori hanno continuato a mostrare fiducia in lui e nel suo impegno per i valori democratici, rieleggendolo postumo. A breve seguiranno elezioni speciali", scrive su Twitter il comitato per la campagna elettorale dei democratici in Pennsylvania.

Stessa cosa è successa in Tennessee alla candidata dem Barbara Cooper, morta alla fine di ottobre.