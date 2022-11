Multa di 6mila euro per aver lasciato il cane in balcone, ma era in sala parto

Ha lasciato per oltre 15 ore il cane sul balcone e per questo una donna è stata condannata a pagare una multa di 6 mila euro per maltrattamento di animali. La sua colpa: aver lasciato l'amico a quattro zampe da solo sul terrazzino - seppur con acqua e cibo - mentre si recava corso di preparto. Sarebbe dovuto rimanere lì solo per poche ore, ma alla 24enne si sono "rotte le acque" in anticipo di una settimana, ed è stata trattenuta in ospedale per il parto. Per il giudice non basta: avrebbe dovuto avvertire qualcuno, per recuperare l'animale rimasto ore ed ore ad abbaiare.

L'episodio è accaduto il 12 luglio del 2018 tra Sanremo dove vive la donna, e l'ospedale di Nizza dove è venuto alla luce il piccolo. Secondo l'accusa della pm Tiziana Berlinguer la neomamma avrebbe dovuto avvisare qualcuno che andasse a prendere il cane salvato dalle forze dell'ordine chiamate dai vicini infastiditi dai continui latrati. Il difensore della donna, l'avvocato Luca Brazzit, ha già annunciato che ricorrerà in Appello, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.