Il cane 'supereroe' che tiene pulita la città: raccolte 585 bottigliette in un mese

Supereroe a quattro zampe, Sam lavora per tenere pulito un parco a Santiago del Cile: come fa? Dando il buon esempio ai visitatori e raccogliendo i rifiuti.

Il border collie, che insieme al suo padrone passeggia regolarmente nel parco metropolitano della capitale cilena, è diventato famoso: tutto ha avuto inizio quando - durante una camminata con il suo pet mate Gonzalo Chiang - i due si sono fermati innumerevoli volte per raccogliere la spazzatura che sporcava la città. Bottiglie di plastica, lattine, recipienti di cibo vuoti, tutto gettato ai bordi delle strade. Gonzalo ha pensato di dover fare qualcosa per ripulire e ha iniziato pazientemente a farlo, insieme all'aiuto dell'inseparabile Sam. Così, spedizione dopo spedizione, sia Gonzalo sia soprattutto Sam sono diventati due esperti: "Abbiamo iniziato a trovare un sacco di spazzatura per strada uscendo per la nostra passeggiata - racconta Chiang alla Reuters - e da allora abbiamo deciso di raccoglierla".

Solo lo scorso aprile, Sam e Gonzalo hanno raccolto 602 mascherine, 585 bottglie e 304 lattine, e poi ancora vestiti, contenitori di alimenti, e altro.

Adesso Sam è famoso e tutti lo riconoscono quando va in giro, poiché indossa un giubbottino con speciali tasche denro le quali vanno a finire tutti i rifiuti trovati, in attesa di portarli nel cassonetto per lo smaltimento.