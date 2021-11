Il cane con tre zampe che ha imparato a camminare come un essere umano

Quella di Dexter è una storia di riscatto e di amore, che insegna che superare le difficoltà è possibile aguzzando l'ingegno.

Questo épagneul breton di sei anni è diventato famoso per la sua abilità di camminare solo sulle zampe posteriori, dopo aver perso una zampina anteriore in seguito a un incidente d'auto.

Dexter non aveva neanche ancora un anno quando è sgattaiolato fuori dal recinto del giardino del suo padrone, in Colorado, probabilmente per seguire qualche odore. Concentrato sulla traccia, il cucciolo non si è accorto che stava trotterellando in mezzo alla strada, ed è stato investito da un'auto di passaggio. Per fortuna è stato ritrovato poco dopo dal padrone, che l'ha portato subito dal veterinario. Purtroppo è stato necessario amputargli una zampa anteriore, e anche l'altra è rimasta danneggiata. Ma l'importante è che la vita di Dexter, dopo un intervento di 45 minuti, sia stata salvata dal veterinario: da quel momento, il piccolino ha imparato a camminare sulle zampe posteriori, come un essere umano.

"Il veterinario gli ha salvato la vita - raccontano i padroni a Newsweek - ma dopo il primo intervento chiurgico abbiamo notato che anche l'altra zampa anteriore era purtroppo molto compromessa e non reggeva il peso di Dexter. Così ha imparato da solo a camminare sulle due zampe posteriori".

In realtà all'inizio i padroni gli avevano comprato un supporto con rotelle per permettergli di camminare mantenendo la posizione standard. Poi, incredibilmente, un giorno, due mesi dopo l'incidente, quando lo hanno portato a passeggiare nel prato di fronte a casa, lui si è semplicemente alzato sulle zampe posteriori, camminando come un essere umano, con le rotelle "agganciate" al petto che penzolavano. I suoi amici umani si sono subito preoccupati che potesse cadere e farsi male, ma hanno capito che il loro incredibile Dexter voleva provare a muoversi così, dunque gli hanno tolto il supporto a rotelle e lui ha subito iniziato a muoversi sulle zampe posteriori.

I padroni hanno postato un sacco di video su Instagram, diventati virali in poco tempo, simbolo della grande resilienza e forza d'animo dei cani, esempio per molti umani: