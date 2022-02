Il labrador che fa yoga con la sua padrona: il video è virale

Ci sono cani in grado di fare davvero quasi qualsiasi cosa, un po' per gioco, un po' per divertimento e un po' per la voglia di stare insieme ai loro amici umani.

Sono diventati virali i video su TikTok di "Magnus the Therapy Dog" che mostrano un labrador di talento che riesce a fare le posizioni yoga imitando la padrona. Il cane è specializzato in pet therapy e, oltre a portare conforto e sollievo a bambini e adulti negli ospedali, ama fare yoga con i suoi compagni "a due zampe".

In uno degli ultimi video, diventato ben presto virale con milioni di visualizzazioni, mostra come eseguire alla perfezione ben sei posizioni. La caption dice ironicamente: "Avete mai provato doga?" (misto tra "dog", cane in inglese, e yoga). Nell'incredibile clip, Magnus stende il suo tappetino con il muso, si sdraia insieme alla padrona, la aiuta a tenere le ginocchia ferme e si piega come lei.

Negli altri video virali si vede come il cane non si limiti al fitness ma porti conforto (e fazzoletti) al suo padrone malato di covid, conduca stili di vita sani, "scansioni" l'impronta delle sue zampe con anche le mani del padrone e compia tante altre azioni divertenti ed emozionali.