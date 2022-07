"Ho portato il cane al funerale di mio nonno, adesso la mia famiglia mi odia"

È sempre molto triste perdere una persona cara e gli animali di affezione possono esserci di grande conforto in questi momenti bui della vita.

Mentre ognuno elabora il lutto a modo suo, una giovane è stata rimproverata dalla famiglia per aver portato il cane al funerale del nonno sebbene le fosse stato detto di non farlo.

La ragazza, che ha raccontato la sua storia sul social Reddit suscitando una marea di commenti, ha spiegato che la sua famiglia se l'è presa molto: "Recentemente ho perso mio nonno ed ero davvero attaccata a lui. È stato lui a regalarmi il mio cane, Oswald, quando ero una bambina, e siamo diventati inseparabili. Dunque quando è stato il momento del funerale, volevo portare Oswald con me, era un modo per onorare il nonno".

Ma la famiglia non era d'accordo e glielo ha detto esplicitamente: anziché rispettare il volere dei parenti, però, la ragazza si è intrufolata di nascosto col cane, e anche se lui si è seduto tranquillo e buono accanto a lei, i suoi parenti non l'hanno presa bene.

"Quando mia zia ha visto Oswald si è messa a urlarmi che era una mancanza di rispetto. Ho perso la pazienza e ho urlato a mia volta. Abbiamo fatto una scenata e rovinato il funerale".

I commentatori si sono divisi: molti, comunque, le hanno detto che ha fatto male a portare il cane con sé e altri le hanno rimproverato di aver contribuito a rovinare la cerimonia gridando a sua volta contro la zia.

"Hai disubbedito alla tua famiglia e hai portato il cane a una cerimonia a cui non era ammesso. Potrebbe far arrabbiare, ma c'è un motivo se i cani non sono ammessi", "Magari potevi far visita alla tomba di tuo nonno con il cane qualche giorno dopo", "Tuo nonno si sarà rivoltato nella tomba. Se fossi in te sarei stata così in imbarazzo per la mancanza di rispetto che hai mostrato" e ancora "Le persone che pagano il funerale, cioè la tua famiglia, sono quelle che decidono chi è ammesso e chi no". Infine: "Ti è stato esplicitamente detto che il cane non poteva venire, e sei stata maleducata abbastanza da portarlo e da fare anche una scenata al funerale".