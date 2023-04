Funicolare vietata per il cane guida di un bimbo autistico, scatta la protesta dei passeggeri

Aaron è un giovane Labrador, il suo padrone è un bimbo di dodici anni e si chiama Leonardo. Sono inseparabili. Un rapporto speciale il loro, come speciali sono i bisogni del piccolo padrone perché Leo ha un forma grave di autismo e Aaron lo aiuta in tutto e per tutto. Domenica però, quando Leonardo e la sua famiglia stavano per salire sulla funicolare di Bergamo per raggiungere la Città Alta un addetto alla sicurezza ha sbarrato la strada al cucciolo perché privo di museruola. La regola dice infatti che i cani possono salire solo se portano. Gli altri viaggiatori in coda si sono ribellati chiedendo di fare un'eccezione visto che si trattava di un fine più che buono, tanto che il macchinista alla fine ha fatto salire tutti. Un episodio di generosità, che la mamma di Leonardo racconta sui social: "Un'inaspettata solidarietà di gente comune in coda. Che meraviglia!".

"Una domenica da ricordare - scrive mamma Cristina -. Dopo i tentennamenti di papà Max ho deciso di fare questo post. Bergamo Brescia Capitale Italiana Cultura 2023. Di quale cultura? Quella fatta di splendidi monumenti e opere d’arte? O quella fatta di una nuova dimensione dell’abitare? Ecco, la risposta è arrivata dalla gente. Quella in coda alla Funicolare quando pur mostrando ai bigliettai le certificazioni del nostro Aaron cane di assistenza, ci siamo sentiti rispondere: 'senza museruola lui non può salire'. In effetti il cartello all’ingresso recava questa scritta ma per il solo fatto di chiedere se con un'abilitazione particolare, certificata, fosse previsto una eccezione alla norma, non ci sentivamo rei di chissà quale inopportuna richiesta. Sta di fatto che di fronte all’intransigenza del controllore, si è scatenata una inaspettata solidarietà di gente comune in coda… Che meraviglia! Dal 'Chiamate i vigili, non siamo capitali della Cultura 2023 solo per i monumenti' a 'Se non salgono in funicolare loro, non saliamo neppure noi'! Ebbene: tutti a bordo per Città Alta. Che meraviglia l’umanità".