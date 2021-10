Il cane che spaventa tutti: "Sembra il clown di It"

"Nessun cane mi ha mai spaventato così tanto": queste le parole di un utente di Twitter che ha condiviso in rete la foto di un cane che è spuntato all'improvviso da dietro una staccionata, sorprendendo l'uomo mentre camminava. Probabilmente le intenzioni del cucciolone erano buone ed era soltanto curioso di vedere chi stava passeggiando, ma a inquietare l'utente di Twitter è stato il suo aspetto, con le 'occhiaie' nere e lo sguardo serissimo, particolarmente simile a quello di Pennywise, il perfido clown di "It", romanzo del re dell'horror Stephen King.

never been more scared of a dog pic.twitter.com/wLvWuEHfKR — Rob N Roll (@thegallowboob) September 25, 2021

Immediatamente la foto è diventata virale, con migliaia di condivisioni e reazioni.

Tantissimi i commenti ironici: "Questo cane sta pianificando come far sembrare la tua morte una tragedia casuale, solo per mandare un messaggio terrificante al vicinato". E ancora: "Non vuole essere accarezzato, vuole solo un film pieno di vendetta". Il cane è stato paragonato anche a Michael Jackson nel video di "Thriller" e a Frank Gallagher.

"Sto ridendo un sacco ma sono anche spaventato" dice un commentatore. E ancora: "Sembra uscito da 'Pet Cemetary'". Poi: "Sembra Sweeney Todd, scommetto che lì intorno si trovano sepolte un sacco di ossa umane".