Il cane pittore che guadagna 18mila euro con la vendita dei suoi dipinti

Ci sono cani che, se addestrati, sarebbero in grado di fare più o meno qualsiasi cosa: questo pastore australiano di 9 anni non solo ha imparato a dipingere, ma gli piace anche. E, soprattutto, ha anche guadagnato quasi 18mila euro con la vendita dei suoi quadri.

La padrona di Ivy, Lisa Kite, 58 anni, originaria del North Carolina (Stati Uniti) ha insegnato a dipingere al suo cane quando aveva due anni. Era partito tutto come un gioco, ma poi, visto il gradimento mostrato dall'animale, Lisa ha iniziato con acquerelli, colori acrilici e altri strumenti e tecniche.

"Non ci è voluto molto per insegnare a Ivy a dipingere - dice Lisa al Mirror - ha imparato in una settimana".

Ma non è l'unica straordinaria cosa che sa fare la sua cagnolona: "Inizialmente le ho insegnato a prendere la birra in frigo per impressionare i miei figli, quando vengono a trovarmi, e da lì le ho insegnato un sacco di altri trucchetti. Sa rispondere ai comandi base come sedersi, rotolarsi, sdraiarsi, ma poi ha anche imparato a svuotare la lavatrice, pulirsi le zampe sullo zerbino, riporre le monetine al loro posto. Abbiamo un elenco di due pagine di comandi che sa eseguire alla perfezione".

E poi la pittura: i quadri, ovviamente di arte 'astratta', vengono venduti anche a più di 400 euro l'uno e in totale, dall'inizio di questo strana avventura, sono stati ricavati quasi 18mila euro. "Vendiamo i suoi quadri in tutto il mondo - spiega la padrona - sono sempre stupita nel vedere quanta gente ne faccia richiesta".

Lisa - che non è un'artista - ama vedere cosa riesce a creare Ivy, e ha stabilito che lunedì è il "giorno della pittura": la sua cagnolona è in grado di produrre anche cinque quadri a sessione.

In ogni caso, il ricavato non rimane a Ivy e alla sua famiglia perché Lisa ha confermato che tutti i proventi vanno ad associazioni benefiche in zona: "Ivy si diverte e fa del bene, non potrei immaginare niente di meglio".