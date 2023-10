Bobi è morto: era il cane più anziano del mondo

È morto Bobi, il cane più vecchio del mondo. Aveva 31 anni. È stato il suo padrone, Leonel Costa, ad annunciare ai giornali portoghesi la morte dell'animale di razza "rafeiro dell'Alentejo". Nato e cresciuto in Portogallo, nella provincia di Leiria, Bobi era sopravvissuto alla mattanza dei suoi fratelli grazie al colore del suo pelo, che lo aiutò a mimetizzarsi fra la legna mentre gli altri cuccioli venivano dati via dalla famiglia di Leonel Costa, che non poteva tenerli. Gli animali furono poi uccisi. Il piccolo Leonel all'epoca aveva 8 anni e scoprì Bobi fra la legna della sua casa in campagna perché la mamma di Bobi continuava ad andarci con frequenza. A quel punto i genitori non poterono non tenere il cucciolo.

Bobi l'11 maggio scorso aveva festeggiato il 31esimo compleanno attorniato da un centinaio di invitati provenienti da tutto il mondo, un banchetto ricco di carne e pesce locali e anche una compagnia di ballo. Era stato certificato dal Guinness World Record come cane più vecchio del mondo lo scorso febbraio. In precedenza il primato apparteneva all'australiano Bluey, morto nel 1939 all'età di 29 anni e cinque mesi. Bobi era un rafeiro do Alentejo, una razza di cane tipica del Portogallo e che ha un'aspettativa di vita media di 12-14 anni. Al primo febbraio, quando è stato riconosciuto come cane più vecchio del mondo, aveva 30 anni e 226 giorni.

La sua età era stata confermata dal database degli animali domestici del governo portoghese. Ha trascorso la vita con la famiglia Costa a Conqueiros, in Portogallo, ed era noto per essere un animale molto socievole. Nel 2018 il cane ha avuto un collasso causato da difficoltà respiratorie, ma grazie alle cure si era ripreso. Con il passare del tempo, però, sono sorte difficoltà nel camminare e alla sua vista.

Happiest of birthdays to Bobi, the oldest living dog and the oldest dog ever, who turns THIRTY-ONE today (31!!!!!!!!) ? pic.twitter.com/FCzhSVSIu7 — Guinness World Records (@GWR) May 11, 2023

