Il miracolo di Zoey: ritrova la sua famiglia dopo 12 anni

Era scomparsa dal 2010 e la sua famiglia aveva ormai perso le speranze di poterla riabbracciare, credendo fosse morta. Invece, il destino aveve un lieto fine in serbo per Zoey, una cagnolina che adesso è potuta finalmente tornare a casa. La svolta è arrivata la scorsa settimana, quando qualcuno ha scaricato Zoey da un veicolo nei pressi di Stockton, in California (Stati Uniti). Alcuni passanti, notando la cagnolina anziana, impaurita e probabilmente malata, hanno chiamato la polizia locale. Un ufficiale dei servizi animali ha scansionato il microchip del cane e ha scoperto che era scomparsa dal 2010, mettendo in moto l'iter per contattare la proprietaria Michelle, che non poteva credere a quello che stava accadendo: "Decisamente non mi aspettavo che ciò accadesse, sono davvero entusiasta".

Come confermato dallo sceriffo della contea di San Joaquin, la ragazza aveva perso le speranze di ritrovare l'animale, visto che nel 2015 l'azienda che produce i microchip l'aveva indicata come deceduta. Invece, l'agente Brandon Levin, che ha scansionato Zoey, è riuscito a recuperare i contatti della proprietaria, scoprendo che aveva ancora lo stesso numero di cellulare. "Era completamente sotto shock", ha raccontato l'agente.

Il cane era scomparso nel 2010 dalla casa della famiglia a Lafayette ed è stato ritrovato a circa 60 miglia di distanza. La proprietaria ha ricordato il giorno della scomparsa: "Abbiamo preso lei e sua sorella gemella dal canile quando avevano sei mesi, è stata con noi per circa sei mesi. Un giorno, mentre ci eravamo allontanati da casa per circa 20 minuti, lei è scappata senza fare ritorno. Ora sono felicissima di poterla riportare a casa per prendermi cura di lei e riportarla in salute per vivere al meglio il resto della sua vita".