Al cane piace salire sul tetto: costretta a mettere un cartello per dire ai passanti che 'va tutto bene'

Ogni cane ha le sue manie, ma quella di questo golden retriever è davvero imbattibile. Tanto che la sua padrona è stata costretta a mettere un cartello in cui spiega ai passanti che 'è tutto normale', per evitare di essere continuamente disturbata.

In pratica, al vivace Huckleberry piace andare sul tetto della casa. Un'abitudine di certo un po' strana e che ha preoccupato più volte i vicini di casa ma anche i passanti. E così la padrona del golden ha messo un cartello nel suo giardino con una scritta gigante: "Non allarmatevi! Huckleberry ha imparato a saltare sul tetto passando dal cortile sul retro. Non glielo lasciamo mai fare senza qualcuno di noi in casa". E poi ironizza: "Non salterà mai giù a meno che non lo stuzzichiate con una palla o con del cibo".

Il cartello serve per non far allarmare nessuno: "Apprezziamo la vostra preoccupazione ma per favore non bussate alla nostra porta. Sappiamo che è lassù! Ma sentitevi liberi di fotografarlo e condividere le immagini". Huckleberry è una vera celebrità nel quartiere e non solo, anche per la sua mania di abbaiare festosamente agli sportivi che passano correndo, per attirare l'attenzione. Come se ne avesse bisogno.

Prima di installare il cartello, la donna ha ricevuto parecchie visite allarmate da parte di altrettante persone che, vedendo il cane sul tetto, hanno pensato che ci fosse arrivato per sbaglio e che non sapesse come scendere.

La fotografia del cane e del cartello è stata condivisa su Reddit diventando virale, e la padrona di Huckleberry in persona ha spiegato che farsi disturbare di continuo da estranei stava diventando fastidioso, specialmente mentre cercava di far prendere sonno al suo bambino.

Dopo la popolarità ottenuta, Huckleberry adesso ha la sua pagina Instagram con foto e video divertenti e con più di 44mila follower.