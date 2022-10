Cane gioca col telecomando della tv e compra 70 euro di film porno

Il suo cane stava giocando con il telecomando del televisore e saltandoci sopra ha premuto un tasto che ha fatto partire l'acquisto di film porno. E così l'americano Thomas Barnes si è trovato a dover pagare una bolletta da 70 dollari,perché il suo bichon frise, di nome Marino, avrebbe inavvertitamente sottoscritto un abbonamento ad Hustler, un canale televisivo premium pornografico semi-hardcore.

Come riporta il Daily Mirror l'uomo, di 55 anni, avrebbe telefonato al provider satellitare pochi secondi dopo essersi accorto di quello che era successo, e ha cercato di spiegare che si era trattato di un malinteso. Inizialmente gli era stato assicurato che il problema sarebbe stato risolto, ma poi si è reso conto che aveva ancora accesso al canale a luci rosse. Quando è arrivata la bolletta, era molto più alta del solito perché il provider satellitare aveva incluso un costo di 70 sterline per il canale Hustler. Non volendo pagare per l'errore del suo cane, ha sottratto il costo di Hustler e ha pagato il resto. Ma il risultato è stato l'interruzione dell'intero servizio.

Come racconta il tabloid britannico la storia risale al 2019, ma adesso è diventata virale finendo sui media internazionali. Thomas ha dichiarato al News and Observer: "Con quei 70 dollari mi stai togliendo il cibo dalla bocca. È come se avessero rubati", ha detto, accusando i fornitori del servizio di essersi rifiutati "di capire come ciò fosse grave".