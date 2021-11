La sposa che non vuole il cane da terapia della sorella alle nozze

Una donna ha scatenato il dibattito online dopo aver confessato di voler escludere il cane di servizio psichiatrico di sua sorella dal suo futuro matrimonio.

La donna, che sposerà il suo storico fidanzato nel 2023, ha optato per una cerimonia "child-free" e "pet-free": vale a dire, senza animali e senza bambini. Una condizione che sperava gli invitati accettassero di buon grado.

Ma qui arriva il problema: la sposa, 24 anni, ha una sorella più giovane che circa un anno fa ha accolto in casa sua un golden retriever con funzione di supporto psichiatrico per aiutarla ad affrontare i suoi disturbi di bipolarismo e depressione. Da allora le sue condizioni sono migliorate, e la padrona è legatissima al suo animale.

Le persone che hanno bisogno di terapia con gli animali, generalmente li portano poi ovunque con sé, ma la sposa ha confessato che il suo futuro marito da piccolo era stato aggredito proprio da un golden retriever, e ha avuto bisogno anche di andare da uno psicologo per imparare ad accettare la presenza di animali intorno a sé. Ma comunque - stando alle parole della donna, che si è sfogata sul social Reddit - lui non riesce a sentirsi totalmente a suo agio con un golden retriever. "Proprio per questo, mia sorella viene sempre a visitarci senza il suo cane - racconta - e se è accompagnata da nostra madre va tutto bene. Quando il mio fidanzato vede un golden retriever in pubblico, cerca di stargli più lontano possibile. Tutto questo è estremamente stressante, non siamo ai livelli di un attacco di panico, ma lo vedo davvero molto teso. Non è l'ideale ospitare proprio un golden al nostro matrimonio".

La futura sposa continua: "Quando abbiamo fissato la data per le nozze, lo abbiamo comunicato subito ai nostri parenti di persona, li abbiamo invitati a casa nostra e mia sorella è venuta, come da accordi, senza cane, accompagnata dai nostri genitori. Ricevendo la lieta notizia, mia sorella ha iniziato a fantasticare sul fatto che avrebbe potuto comprare un cravattino da far indossare al cane il giorno del matrimonio, ma il mio fidanzato ha espresso tutto il suo disappunto". La coppia ha cercato di far capire alla sorella che la presenza dell'animale al matrimonio non è gradita, e che lei può essere accompagnata tutto il tempo dai genitori proprio come quella sera, ma la famiglia a quel punto ha accusato i due di discriminazione visto che quello è un cane da terapia ed è "essenziale per la sua vita".

La serata è finita con la sorella che piangeva a dirotto ed è stata riaccompagnata a casa dai genitori nel pieno di un attacco di panico: "L'unico che è rimasto dalla mia parte è il nostro fratello perché è scettico sull'efficacia dei cani da terapia. Io non saprei esprimermi in merito".

I genitori della sposa l'hanno poi chiamata, con calma, il giorno dopo, per cercare di spiegarle che portare il cane al matrimonio sarebbe stato davvero importante per il benessere psicofisico della sorella. La donna, indecisa sul da farsi, ha chiesto un parere agli utenti di Reddit.

Tra i commenti: "Se non si sente di andare al vostro matrimonio senza il suo cane, può non farlo. Partecipare a un matrimonio non è un diritto sancito dalla legge". "I problemi del tuo fidanzato hanno la precedenza, essendo lui che quel giorno si sposerà. Se i tuoi genitori saranno presenti, come quando tua sorella esce senza cane, allora lei non dovrebbe averne bisogno"