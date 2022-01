Il toelettatore le ridà il cane sbagliato e lei se ne accorge solo a casa

Questa storia ha dell'incredibile: una ragazza negli Stati Uniti ha recuperato il suo cane (o meglio, quello che credeva essere suo) dal toelettatore, scoprendo poi solo una volta arrivata a casa che si trattava dell'animale sbagliato.

Tykesha Cherry, come scrive il Sun, ha scattato con il suo smartphone una foto del suo Lucky, un cane di 10 mesi, proprio dopo averlo portato a fare la toeletta in un negozio specializzato. Il cucciolo, un Maltese, era tosato, pulito e ordinato, ma sembrava esserci qualcosa di strano in lui. La ragazza non ci ha fatto troppo caso, dicendo a se stessa che probabilmente la questione era legata all'aspetto diverso dopo la toeletta.

Ma non era solo questione di aspetto fisico: il cane sembrava insolitamente diffidente e restio a rispondere ai comandi, dunque la 31enne, insospettita, ha persino fatto una videocall con il suo ragazzo per mostrargli il cucciolo e cercare di capire cosa non andasse. Anche lui, guardando Lucky seppur da dietro a uno schermo, ha confermato che c'era qualcosa di insolito.

La giovane ha chiamato ripetutamente per nome il suo cane, ma lui non si è girato neppure una volta. A quel punto lei si è decisa a fare un'ispezione accurata, e tramite alcuni dettagli fisici (tra cui il colore dei cuscinetti delle zampe) ha scoperto che quello non era il suo Lucky, bensì un altro cane. Terrorizzata, Tykesha è corsa dal toelettatore con il cane, scoprendo che lo staff del negozio aveva fatto confusione e le aveva consegnato un altro Maltese di nome Bentley.

Tutto è bene quel che finisce bene: alla fine Tykesha è riuscita a riunirsi con il suo Lucky e a portare a casa il suo (vero) cane. La ragazza ha raccontato la storia sul suo profilo Facebook e il suo post è stato condiviso decine di migliaia di volte.

Non è la prima volta che si verificano "incidenti" dopo la toelettatura dei cani: nel caso di quest'altra donna, è stata lei a non riconoscere il suo stesso cane (questa volta suo per davvero) dopo l'accurata pulizia.