Bimba di 17 mesi uccisa dal cane di famiglia: comunità sotto shock

Circostanze inimmaginabili. Così la polizia ha definito l'incidente che è costato la vita a una bimba di appena 17 mesi. Bella-Rae Birch era una bellissima bambina. Bionda, occhi azzurri e sempre allegra. È morta dopo essere stata aggredita da un cane all'interno della casa in cui viveva con la sua famiglia. La notizia ha sconvolto tutta Bidston Avenue nella zona di Blackbrook a St Helens e anche i residenti delle zone limitrofe. Nessuno immaginava mai che la tranquillità del quartiere potesse essere sconvolta da una notizia del genere.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia, anche per il comprensibile stato di shock in cui è piombata la famiglia. Emergono solo pochi particolari. Pare che il cane fosse stato acquistato appena una settimana fa, probabilmente nella convinzione che avere un animale in casa avrebbe potuto portare benefici anche e soprattutto alla bimba. Invece proprio per lei si è rivelato fatale. Le ferite riportate sono state talmente gravi che, trasportata in ospedale, è deceduta qualche ora dopo. Il cane è stato abbattuto.

Saranno ora gli agenti di polizia ad effettuare le indagini e i test sull'animale per verificare se fosse affetto da qualche malattia. Prossimo passo sarà verificare se fosse una razza compresa nell’elenco del Dangerous Dogs Act, oltre a cercare di identificare i suoi precedenti proprietari per ricostruirne la storia. La polizia è stata chiamata a casa della piccola lunedì pomeriggio, subito dopo l’arrivo dell’ambulanza che ha compiuto una corsa disperata per portare la bimba in ospedale. Le sue condizioni però erano già critiche.

Sotto shock i vicini che hanno descritto la piccola come una "bella bambina, giocherellona”. Nessuno ha saputo anche fornire particolari sulla razza del cane, d’altra parte erano pochi giorni che l’animale era entrato ‘in famiglia’. Una vicina ha ipotizzato potesse trattarsi di un bull terrier o un pitbull, ma non è rilevante al momento. Dopo i primi momenti di smarrimento e di dolore, la famiglia è intervenuta per “ringraziare la comunità per il loro sostegno”. E poi un appello a tutti. “Chiediamo che ora ci sia concesso un po' di spazio e tempo per provare a venire a patti con la tragica perdita della nostra tanto amata Bella-Rae. Ci mancherà tristemente, ma non la dimenticheremo mai". La polizia ha chiesto a chiunque abbia informazioni sul cane di farsi avanti.