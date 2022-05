Cane azzanna un bambino di tre anni e lo uccide: non era il primo incidente con gli animali

È mistero sulla morte di un bambino di tre anni avvenuta per le ferite riportate in seguito all’attacco di un cane. L’episodio è avvenuto nella Greater Manchester. I paramedici sono stati chiamati dalla famiglia del piccolo per un incidente. Erano da poco trascorse le 13 di domenica quando i sanitari sono arrivati nella casa a Carr Lane. Hanno capito subito che era accaduto qualcosa di tragico e hanno chiamato la polizia. Poi è partita la corsa disperata in ospedale dove purtroppo il bambino è stato dichiarato morto: troppo gravi le ferite riportate.

Di pari passo è stata avviata un’indagine penale per capire cosa è successo in quella casa e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati effettuati arresti, ma le indagini sono ancora aperte per stabilire le circostanze che hanno portato alla tragica morte del bambino. Intanto emergono particolari. Pare che già in precedenza la polizia fosse stata chiamata presso lo stesso indirizzo per altri incidenti che avevano coinvolto i cani. Proprio l’anno scorso pare che gli agenti abbiano provveduto a sequestrare due cani e macchinari agricoli per un valore di 50mila sterline.

All’epoca fu manifestata preoccupazione per il benessere dei cani, tanto da chiedere l’intervento della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali. Era stata avviata anche un'indagine per determinare la provenienza di alcuni cuccioli trovati nella fattoria. Non si sa comunque se gli episodi siano collegati. Il sovrintendente investigativo Jamie Daniels, della divisione Protezione pubblica e reati gravi di GMP, ha dichiarato al Daily Mail: "Questo è un incidente tragico e devastante e i nostri pensieri sono con la famiglia in questo momento orribile. Stiamo indagando sull'incidente e sui precedenti incidenti che hanno coinvolto cani a questo indirizzo.

Capisco che questo è un incidente estremamente doloroso per tutti gli interessati e questa notizia sconvolgerà la comunità locale. Posso solo assicurare a tutti che lavoreremo incessantemente per stabilire tutte le circostanze che hanno portato a questa tragedia e, sebbene manteniamo una mente aperta, questa viene ora trattata come un'indagine penale. Ci sarà una significativa presenza di polizia nell'area: saremo lì per svolgere un'indagine e affrontare eventuali preoccupazioni dei residenti".