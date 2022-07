Il cane dei vicini abbaia sempre: si vendica mettendo "Who let the dogs out" per 6 ore a tutto volume

Essere costretti ad ascoltare il cane dei vicini che abbaia giorno e notte non è certo piacevole, soprattutto quando i padroni non si impegnano neanche un po' per calmarlo.

Una donna però si è vendicata in maniera decisamente originale: dopo aver ascoltato il cane dei vicini abbaiare per mesi tutti i giorni dalle 17 alle 3 del mattino, ha deciso di ripagare "con la stessa moneta".

Condividendo un video su TikTok, Saphire Jess ha spiegato che i cani che abbaiavano per buona parte della notte disturbavano il sonno della sua famiglia e soprattutto dei suoi bambini in età scolare. Lei ha chiesto ai vicini di fare qualcosa, ma loro hanno detto che il cane era vecchio e che non sarebbero intervenuti. Questo è andato avanti per sei mesi, nonostante anche le segnalazioni alla polizia.

"Dunque ho affrontato la questione da sola - ha detto - mi sono seduta con uno speaker di fronte alla casa del vicino e ho fatto andare tutto volume la canzone 'Who Let The Dogs Out' di Baha Men per sei ore".

Mentre molti utenti hanno apprezzato, altri hanno detto che la donna non ha disturbato solo il suo vicino di casa maleducato, ma anche tutti gli altri e magari anche il povero cane che abbaia ma che non ne può nulla se quello è il suo istinto, perché in fondo il vero problema sono gli esseri umani (e i padroni che dovrebbero educarlo meglio).