La compagnia aerea perde i suoi 4 cani: turista crolla per la disperazione 

"Dove sono finiti i miei cani? Non è possibile che siano scomparsi. Sono la mia vita, sono come i miei figli". A pronunciare queste frasi in un video diventato virale sui social è uno sfortunato turista che, appena arrivato all'aeroporto di Istanbul, in Turchia, ha scoperto che la compagnia aerea con cui viaggiava aveva smarrito i suoi quattro cani. L'uomo appresa la notizia e non sapendo dove potessero essere, è stato colto dalla disperazione: urla e lacrime, fino al crollo nervoso. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario e, per fortuna, dopo alcune ore è arrivata la bella notizia: i cani erano stati rintracciati in un aeroporto in Svizzera, dove il turista aveva fatto scalo prima di ripartire verso la Turchia.

La scena è stata filmata da un'altra passeggera e condivisa su TikTok: Nel video si vede l'uomo urlare disperatamente e lamentarsi nei confronti del personale. Si stringe la testa, si getta a terra e scalcia davanti allo sguardo incredulo dei passanti. Il filmato, condiviso sui social, ha suscitato la solidarietà di moltissimi di utenti, che hanno lasciato decine di commenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Com'è possibile che una compagnia aerea non sia in grado di prendersi cura degli animali che imbarca?", si chiedono in molti tra i commenti, mentre altri raccontano di aver vissuto in prima persona esperienze simili. "Solo chi di noi ama i nostri esseri a 4 zampe sa cosa si prova", ha scritto un altro utente, e ancora: "Non sarai mai in grado di capire questo tipo di video finché non avrai la gioia di provare quell'amore" o "Ho quasi pianto, capisco la tua disperazione". Una disavventura da non augurare neppure al nostro peggior nemico, ma che per fortuna in questo caso si è conclusa con il lieto fine