Ha i capelli lunghissimi e naturali: "Il segreto è lavarli ogni 2-3 mesi"

Ha i capelli castani lunghissimi che le arrivano poco sopra alle ginocchia, una vera e propria Raperonzolo, e sostiene di non aver mai usato tinte: Linda Berry, pensionata di 65 anni di Manchester, sostiene che il successo della sua chioma stia anche nel fatto di lavarla una volta ogni 2-3 mesi. Un uso più "intensivo" (se così si può dire) dello shampoo, infatti, secondo lei, contribuirebbe a far sembrare i suoi capelli troppo grassi.

La notizia è comparsa sul Sun: Linda dichiara di lavare i suoi capelli ogni tot mesi ormai da cinque anni, e di non essersene mai pentita. "Una volta - ha raccontato - li lavavo due volte alla settimana. Adesso che ho smesso i miei capelli non sono più grassi. Certo, una chioma come la mia è anche molto impegnativa da lavare, ci vogliono almeno 15 minuti".

La donna dice di aver deciso di farli crescere 20 anni fa, e ha mantenuto la parola senza più tagliarli: "Ho sempre voluto avere o capelli lunghi, adesso sono cresciuti molto e sono più facili da curare". Linda dice che l'unico trattamento giornaliero a cui sottopone la sua chioma è una lunga spazzolata, poi la pettinatura, spesso una treccia. E va molto orgogliosa di un particolare: "I miei capelli sono completamente naturali, non li ho mai tinti né ho mai fatto la permanente. Ho deciso di farli crescere e di prendermene cura in questo modo perché un'amica di mia madre aveva dei capelli bellissimi, lunghi, splendenti, e se li lavava una volta l'anno. Ero meravigliata quando l'ho scoperto, non pensavo potesse funzionare, poi ho sperimentato anche io".

Occasionalmente, confida la donna, se i capelli sembrano troppo secchi, li cura con un apposito olio. E, così dice, non sono mai sembrati più sani e belli.