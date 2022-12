Capodanno da Cracco, quanto costa il cenone: menu e prezzi

Il Capodanno 2023 si avvicina e, come da tradizione, sarà preceduto dal consueto cenone ricco dei piatti più e meno classici. All'evento si prepara anche Carlo Cracco che presso il suo Ristorante milanese Galleria, situato proprio nel cuore della città, nella Galleria Vittorio Emanuele, ha organizzato la cena di fine anno per i clienti disposti a pagare 500 euro, bevande escluse.

Ma cosa prevede il menu del cenone di Capodanno di Cracco? Si parte con gli antipasti, ovvero insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica “Vert” alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo. Segue morbido (risotto) allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all'aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro e come secondo cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole. Per il dessert, infine, leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato, e un vassoio di piccola pasticceria.

Alle pietanze bisognerà aggiungere acqua, spumante o champagne per il brindisi di mezzanotte, altrimenti è possibile acquistare la degustazioni di vini abbinati dal sommelier per ulteriori 150 euro, arrivando a un prezzo totale di 650 euro.

Mille euro per la cena di Capodanno". E fa il tutto esaurito

Bevande incluse, invece, per la proposta della Steakhouse La Fuocina di Emiliano, nella frazione di S.Gregorio alle porte dell'Aquila, che per Capodanno propone un menù a mille euro. Sono previste carni pregiate e vini tra i più costosi al mondo. Un menù composto da ribeye di Wagyu, tartufo bianco e fresco e fiocchi di foglie d'oro al prosciutto Pata Negra e al caviale di Beluga in purezza, proseguendo con risotto Gran Riserva Carnaroli ai fiori di 'pea' con salsa di aragoste, tartare di gamberi e tagliolini al burro échiré e tartufo bianco, e ancora con un tris di filetto Wagyu, Fassona e Mangalica con funghi porcini grigliati, il tutto accompagnato da calici di Dom Perignon, Valentini trebbiano, Bolgheri Sassicaia doc e Chateau d'Yquem, nessuno sotto i 100 euro a bottiglia. Una proposta che sta facendo discutere, ma comunque colta dai clienti che hanno già prenotato il loro posto fino a raggiungere la totale capienza.