Caramelo, il cavallo bloccato sul tetto dall'alluvione: il salvataggio spettacolare

È rimasto per ore sul tetto di un capannone, in precario equilibrio su delle lastre d'amianto, con la speranza che qualcuno andasse a salvarlo. Mentre il Brasile è ancora in ginocchio a causa della violenta ondata di maltempo che ha causato inondazioni in diverse zone del Paese, sui social è diventata virale la storia di Caramelo, un cavallo salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto per ore su un tetto a Canoas, una città nell'area metropolitana di Porto Alegre, nello stato meridionale del Rio Grande do Sul, tra il più colpiti dalle recenti piogge torrenziali.

Il salvataggio di Caramelo

Caramelo, soprannominato così per via del suo colore marrone, è rimasto in quella posizione per diverse ore, mentre le lastre di amianto scivoloso scricchiolavano sotto il suo peso di 349 chilogrammi. Il salvataggio è stato trasmesso in diretta televisiva: una squadra specializzata è intervenuta sul posto, ha sedato l'animale e poi lo ha adagiato sul gommone. Un'operazione non semplice, come spiegato dal capitano Tiago Franco, un pompiere di San Paolo: "Era molto debilitato, ma siamo riusciti a salvarlo".

L'animale è stato poi trasportato in un ospedale veterinario affiliato a un'università, dove si sta riprendendo dalla brutta esperienza: secondo i medici dovrebbe avere sette anni. "Era molto disidratato", ha spiegato sui social Mariangela Allgayer, veterinaria e professoressa dell'istituto. "È stata un’operazione molto difficile, ben oltre gli standard anche per squadre specializzate - ha raccontato alla rete televisiva GloboNews Bruno Schmitz, uno dei veterinari che ha aiutato nel salvataggio -. Penso che non avessero mai vissuto una cosa del genere prima, ma grazie a Dio è andato tutto bene". Una brutta disavventura per Caramelo, che però si è conclusa con un lieto fine. Il cavallo ha infatti trovato una nuova casa. L'influencer brasiliano Felipe Neto è andato a fargli visita e si è offerto di adottarlo.

Salvaram o Caramelo duas vezes: do telhado e de ser adotado pelo Felipe Neto. pic.twitter.com/8X95GcJGvb — oiluiz (@oiluiz) May 11, 2024

L'alluvione in Brasile

Intanto, come detto a inizio articolo, il Brasile è ancora alle prese con la violenta ondata di maltempo che ha causato almeno 136 morti. I dispersi sono 125 e sono più di 1,9 milioni le persone colpite dalle conseguenze delle piogge torrenziali. La Bbc parla di oltre 408.000 sfollati e dei danni a Porto Alegre, dalle linee elettriche all'acqua potabile che manca per la maggior parte degli abitanti della città. Secondo le autorità, le agenzie del Rio Grande do Sul hanno salvato circa 10.000 animali dalla scorsa settimana, mentre quelle dei comuni e i volontari ne hanno salvati altre migliaia. Non esiste un conteggio ufficiale del numero di animali uccisi o scomparsi, ma i media locali stimano che il numero sia nell’ordine delle migliaia.