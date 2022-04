Fanno sesso con una prigioniera trans: detenute restano incinte

Hanno fatto sesso con una “collega” detenuta e sono rimaste incinte. Non era una detenuta qualunque ma una donna transgender ed è scoppiato il caso negli Stati Uniti. Sono due le detenute nel carcere di New Jersey a essere in attesa secondo quanto riportato da un rapporto pubblicato mercoledì. Le detenute sono recluse in quello che è l'unico carcere statale per donne di tutto il New Jersey. L'identità delle due donne è rimasta protetta mentre è purtroppo facilmente identificabile quella della donna trans.

Stando al rapporto dell'Edna Mahan Correctional Facility, le donne avrebbero avuto delle relazioni consensuali con quella che viene definita “un'altra persona incarcerata” senza specificare l'identità di genere dell'altra detenuta. Identità che poi è venuta fuori e ha fatto infuriare la polemica. A dare la notizia è stato Nj.com che ha anche sentito il Dipartimento di correzione statale. Questa situazione è stata possibile grazie alla legge che permette ai detenuti di essere ospitati in strutture penitenziarie in base all'identità di genere preferita.

La legge venne approvata dopo che una donna trans aveva fatto causa allo stato, per violazione dei diritti civili, per essere stata costretta a rimanere in un carcere maschile per 18 mesi. Un passo avanti fondamentale raggiunto nel 2021 che però ha aperto le porte a questa eventualità che adesso sta facendo discutere negli States. La donna coinvolta in questa vicenda non è l'unica trans detenuta.

Sono, infatti, 27 le donne transgender che sono incarcerate nella struttura correttiva del Jersey. In totale sono 800 le prigioniere ospitate dalla struttura e un caso del genere potrebbe verificarsi di nuovo con molta facilità. Non è chiaro al momento se l'amministrazione penitenziaria dello stato deciderà di prendere dei provvedimenti.