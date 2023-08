Disabile vede affondare in mare la sua carrozzina, intervengono i sub: il video

Una giornata al mare può essere difficile per chi ha una disabilità motoria. Non tutti i lidi sono attrezzati e spesso ci sono ostacoli che precludono l'accesso al mare. Una giovane disabile calabrese si era dotata di una speciale carrozzina che le consentiva di muoversi sulla sabbia e anche fare il bagno, ma per un incidente quello che per lei è uno strumento indispensabile si è inabissato. La donna fortunatamente si è salvata, ma la carrozzina è stata inghiottita dalle onde. Pensava fosse ormai persa, abbandonata sul fondale. Invece i carabinieri l'hanno recuperata e riconsegnata.

La storia arriva da Soverato (Catanzaro). Il 12 agosto in uno stabilimento balneare Maria Grazia, giovane psicologa costretta su una sedia a rotelle dalla nascita, non riesce a governare la carrozzina. Per fortuna la donna si mette in salvo, ma la carrozzina si perde tra le onde.

Il lieto fine arriva qualche giorno dopo. Il 22 agosto Luigi Morello, carabiniere libero dal servizio ed esperto subacqueo, riunisce un gruppo di volontari e durante un'immersione viene individuata la carrozzina a quasi 65 metri di profondità e 80 metri di distanza dalla battigia. Si avviano le procedure per il recupero con dei palloni di sollevamento. L'operazione condotta da carabinieri e guardia costiera è un successo e così la carrozzina torna alla sua proprietaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su Today.it...