Dimentica per anni le carte dei Pokemon sotto le scale: le rivende per 22mila euro

Le carte avevano più di 20 anni, ed erano state letteralmente dimenticate in uno scatolone: all'asta hanno accumulato un valore straordinario

Ogni casa, si sa, può custodire veri e propri tesori nascosti, frutto di dimenticanze che a volte possono durare molto tempo. Avete presente le volte in cui cercate disperatamente una cosa, la date per persa, e poi la ritrovate magari mesi o anni dopo infilata in chissà quale angolino?

Se fate parte anche voi di questo "club", state attenti a quello che ritrovate: a volte anche l'oggetto apparentemente più insignificante, se recuperato dopo anni, può avere un grande valore non solo affettivo ma anche economico.

Il protagonista di questa storia - raccontata dal Mirror - ha dimenticato per anni e anni le sue vecchie carte dei Pokemon nel ripostiglio sotto le scale. Quando le ha ritrovate ha pensato di venderle all'asta, e ha guadagnato una cifra davvero insperata: 19mila sterline, cioè circa 22mila euro.

Il proprietario delle carte, che vive in Cambridgeshire, Regno Unito, si era letteralmente dimenticato del suo vecchio hobby, fino a quando non ha ritrovato gli album da collezione durante un trasloco. Per curiosità si è informato su internet, e ha visto che poteva venderle a un prezzo davvero strabiliante.

Le carte, divise in due box che all'epoca (parliamo di circa vent'anni fa) erano costati circa 30 sterline ciascuno, sono state così messe all'asta: il primo set è stato venduto da Hansons Auctioneers per ben 10mila sterline, e l'altro per 9.400.

Entrambi i box erano stati portati in Inghilterra dall'America e, secondo la casa d'aste, contengono carte estremamente rare.

Il venditore, che aveva un negozio che vendeva giocattoli e carte da collezione, ha detto: "Mi ero completamente dimenticato di averle. Erano ancora nello scatolone in cui le avevo messe quando mi sono trasferito la prima volta, 22 anni fa. Quando le ho ritrovate non pensavo fossero niente di che, poi ho deciso di controllare per vedere quale sarebbe stato il loro prezzo oggi, e sono rimasto di stucco".

"Le carte dei Pokemon sono molto popolari - hanno detto dalla casa d'aste - e a molte persone piace comprarle e collezionarle ancora oggi. Ci sono molti 20-30enni che hanno carte rarissime, risalenti a quando erano bambini, e che adesso possono vendere a un buon prezzo. Le carte valgono ancora di più quest'anno che si festeggia il 25esimo anniversario del franchise Pokemon".