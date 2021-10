La casa con i balconi all’interno: “Sembra un film dell’orrore”

Quando leggiamo su un annuncio che un appartamento in vendita ha anche il balcone, ci aspetteremmo uno spazio all’aperto, se siamo fortunati anche con una bella vista, ma comunque sicuramente un piccolo angolino ‘outdoor’ magari in cui far asciugare i panni oppure sistemare una sedia o un tavolino.

E invece questa studentessa di medicina ha filmato e postato su TikTok una casa con i balconi all’interno. La ragazza, originaria degli Stati Uniti, si stava trasferendo quando ha immortalato questa particolarità: i terrazzini davano tutti su uno spazio comune interno.

“Ho pensato che fossero così strani e unici” ha detto a Jam Press. “L’edificio è molto vecchio e mi è sembrata una cosa inquietante, un limbo”.

Il video con la caption “Questo è il complesso immobiliare più strano che io abbia mai visto”, accompagnato da una musica inquietante, è stato visualizzato più di 3 milioni di volte e ha raccolto più di 400mila like, e migliaia di commenti.

“Appartamenti alla rovescia” ha scritto un utente. “Mi fa sentire a disagio” ha detto un altro. “Potrebbe essere bello quando vuoi litigare con i vicini” ha scherzato uno. “Ogni porta ti condurrà all’interno, mai all’esterno. Sembra un film dell’orrore” secondo un altro. E ancora: “Di chi è stata la brillante idea di mettere i balconi all’interno?”, “Sembra una prigione di lusso”, “Gli inquilini escono sul balcone tutti alla stessa ora per augurarsi buongiorno e buonanotte?”.