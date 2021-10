Vendesi casa in centro a Londra: prezzo basso, ma è talmente piccola che si fatica a entrare in bagno

Lo spazio davanti alla porta del wc è già occupato dal frigorifero in questo appartamento che non è nient'altro che una stanza singola

Chi vuole la comodità e la praticità di una casa nel pieno centro di Londra, per vivere questa magnifica città a 360 gradi, potrà finalmente farlo a un prezzo abbordabile. Già, però c'è un dettaglio: l'appartamento è talmente piccolo che diventa molto difficile persino entrare in bagno.

L'annuncio è apparso su Rightmove, portale che promuove immobili in vendita: la casa, un ultimo piano soleggiato, è in vendita a sole 250mila sterline (poco meno di 300mila euro). Se il prezzo vi sembra ancora troppo alto, bisogna pur tenere in considerazione che ci si trova nel pieno centro di Londra, Orem Court, Bayswater, in una delle posizioni più invidiate e invidiabili a pochi passi da Hyde Park e dalle fermate della metropolitana di Bayswater e Queensway che a loro volta incrociano più linee e permettono di collegarsi facilmente con tutto il resto della città.

Le sorprese però iniziano visualizzando le fotografie e - ancor meglio - visitando l'appartamento di persona: si tratta solo di una stanza che ospita (a fatica) un letto singolo, un piccolo cucinino e un bagno che occupa praticamente lo spazio di un sottoscala. Inutili i tentativi eroici di volerci far stare più cose possibili: lo spazio per tutto non c'è, e infatti il frigorifero blocca anche la porta del wc. Per passare e andare in bagno bisogna essere estremamente magri, oppure prepararsi a spostare l'elettrodomestico ogni volta che si ha un'urgenza.

Ma non è un buon motivo, secondo i venditori, per abbassare ulteriormente il prezzo.