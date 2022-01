La "casa del diavolo": tutta nera sia fuori sia dentro (e l'inquilina si veste solo di nero)

Qualcuno l'ha soprannominata la "casa del diavolo" perché è completamente dipinta di nero, sia dentro sia fuori, contiene mobili interamente neri, e la proprietaria - indovinate un po' - si veste solo di nero.

Victoria Cuje - che ha studiato in una scuola d'arte e ora si occupa di mercato immobiliare e decorazione interni - vive a Baltimora, Stati Uniti, e ha deciso di dedicare la vita al suo colore preferito, ovvero il nero. La sua casa a tre piani era stata costruita in mattoni rossi, quando la donna l'ha comprata tre anni fa. Ma la 28enne - come spiega il Mirror - aveva altri piani, e ha deciso di dipingere tutto di nero, sia fuori sia dentro, cercando anche mobili e accessori in tinta. Spezziamo una lancia, però: la ragazza ha saputo mantenere anche qualche muro e pavimento chiaro, giocando sul contrasto bianco-nero (magari dipingendo in una determinata stanza solo il soffitto e giocando con i mobili neri), e la casa dentro è arredata con stile.

La casa ovviamente attira gli sguardi dei passanti, anche perché si tratta di un villino a schiera perfettamente incastrato tra altre casette dipinte con tonalità chiare. Ben presto qualcuno l'ha soprannominata "casa del diavolo", ma questo nome non turba Victoria che, anzi, definisce tutto ciò divertente. "Penso sia buffo che molta gente non capisca il mio stile e pensa semplicemente che il nero sia un colore gotico. Per fortuna molti altri amano la casa, il resto sono pettegolezzi di quartiere. Ho sempre amato il nero, è iniziato tutto quando andavo a scuola ed era l'unico colore che indossavo. Una volta comprato casa ho deciso di continuare a usare il nero. Ho dovuto ridipingere tutto, c'è voluto molto tempo" ha spiegato la ragazza sui suoi canali TikTok e Instagram.

La pandemia, in questo caso, ha aiutato: dovendo passare molto tempo a casa, durante il lockdown, Victoria ha potuto lavorare al suo progetto, ultimando le parti della casa che erano ancora rimaste chiare (dipinte con i colori originari) ordinando anche sul web mobili e accessori in tinta. La casa è grande, c'è anche spazio per il gatto. Di che colore? Nero, ovviamente.

Il video della casa di Victoria ha fatto il giro dei social, e mentre molti la chiamano "casa del diavolo", altri difendono questo edificio sicuramente molto particolare ma, secondo i loro gusti, bellissimo.