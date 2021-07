"La nostra casa è infestata dai fantasmi": famiglia dorme sul balcone per più di un mese

Convinta di avere la casa infestata dai fantasmi, una coppia francese ha dormito per più di un mese in una piccola tenda installata sul balcone.

Patricia e David si sono trasferiti in un appartamento a Replonges in Francia, lo scorso settembre, come raccontato dal quotidiano Le Progres. La casa era stata costruita nel 2016, su un terreno che precedentemente ospitava un vecchio hangar: spazioso, ben arredato e moderno, l'appartamento però non è stato fonte di gioia molto a lungo, visto che, secondo la famiglia, hanno iniziato a succedere alcune cose molto strane.

Patricia dice che lei e sua figlia hanno iniziato a vedere strane cose, e ben presto tutti quanti si sono convinti che la casa fosse al centro di una sospetta attività paranormale. Le cose si sono messe così male che hanno dovuto installare una tenda sul balcone per riuscire a dormire sereni, rimanendo in queste condizioni per più di un mese.

"Abbiamo iniziato a vedere ombre nere - racconta la coppia - poi la luce ha iniziato ad andare e venire, la tv si accende da sola, il telefono si stacca senza motivo, i piatti fanno rumori strani, e così via".

La coppia ha così pagato un "magnetiseur", una persona che userebbe "energia magnetica" per intercettare gli spiriti. Dopo aver visitato l'appartamento, quest'ultima ha detto che la casa sarebbe senza dubbio infestata dallo spirito di una donna vissuta nel 19esimo secolo, che non li voleva lì.

Ma Patricia e David non si possono neppure trasferire, perchè lui è disabile, ed è impossibile per loro ottenere una casa al di fuori dal programma di servizi sociali francese. D'altro canto, vai a spiegare in comune che ti vuoi trasferire perché la tua casa è infestata dagli spiriti!

I due hanno comunque fatto richiesta per poter avere un altro appartamento, ma per il momento non resta loro che trascorrere le loro notti sul balcone, in attesa.