Casa di riposo dona peni finti e sex toy ai suoi residenti

Il kit che non ti aspetti da un ospizio. Agli anziani residenti di una casa di riposto nel Sud della Svezia viene offerto un "cestino del piacere", pieno di lubrificanti, dildo, pompe e anelli vibratori per il pene. I pacco omaggio viene donato a ogni nuovo inquilino per ravvivare la propria vita sessuale.

Alcuni residenti della casa di riposo, ha spiegato l'agenzia Afp, hanno più di 90 anni. La struttura, che ospita in totale 56 persone di età pari o superiore a 65 anni, ha introdotto un anno fa il programma che permette di condurre una vita sessuale sana. Il progetto inizialmente era pensato per evitare qualche imbarazzo di troppo ai dipendenti della casa per anziani.

"In precedenza i dipendenti non si sentivano a proprio agio quando vedevano un residente che si masturbava in pubblico o non riuscivano davvero a capire perché qualcuno avesse bisogno di aiuto per prenotare una camera d'albergo", ha raccontato all'Afp il direttore della struttura, Liselott Klang. Per far sentire meglio gli anziani e lo staff la struttura ha quindi ideato il "cestino del piacere" con creme e sex toy.

Il cesto contiene, tra le altre cose, un biglietto con la scritta "per favore, non disturbare". Un'assistente sanitaria di 39 anni che lavora nella struttura ha ammesso che inizialmente era preoccupata. “Ma più ci lavori, più capisci che non si tratta solo di sesso. Riguarda la vicinanza e che tutti hanno bisogno di un abbraccio. Quindi ora è tutto molto naturale", ha aggiunto.

Tutto il personale ha inoltre ricevuto una formazione dalla sessuologa Suzann Larsdotter. "Il problema è rimasto invisibile per anni ma ora sta gradualmente guadagnando terreno nel Paese", ha affermato l'esperta. Fantasie e desideri, quando esistono, vengono esauditi il più possibile. "Dobbiamo essere in grado di spiegare cose come tenere i cateteri per poter fare sesso", ha spiegato il direttore Klang.