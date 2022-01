Trovano una misteriosa casa a forma di scarpa nella foresta

Sembra una vecchia favola con protagonista una strega dei boschi, come Baba Jaga che viveva in una casa con le zampe di gallina. E invece questa casa fatta a forma di scarpa, nella foresta inglese, esiste davvero: questo è ciò che affermano alcuni esploratori urbani che l'hanno trovata e fotografata. "Ci è voluto un po' per trovarla ma ne è valsa la pena, abbiamo camminato nei boschi per un sacco di tempo cercando di trovare la scarpa, finalmente l'abbiamo vista in cima a una collina".

La casa, sperduta tra gli alberi, sembra essere abbandonata da molto tempo, con la vegetazione che l'ha ormai quasi totalmente ricoperta. Mentre la forma dell'abitazione, in pietra, sembra aver mantenuto bene la sua forma originaria, il tetto in legno deve aver vissuto giorni migliori. Così come l'interno della casa: sbirciando dalle finestre, gli esploratori hanno visto che parte dei soffitti è crollata, insomma, un luogo ormai non più sicuro nemmeno per giocare.

Le fotografie sono state postate sulla pagina Facebook "Abandoned UK" (la location esatta viene tenuta rigorosamente segreta): tra i commentatori c'è chi dice che laggiù, negli anni '50, viveva una donna, e che successivamente, negli anni '70 e '80, la struttura venne utilizzata da alcuni bambini per giocare. Chi invece dice che la struttura era parte di un vecchio parco a tema di cui, apparentemente, non è rimasto nient'altro.

Tra l'altro in Inghilterra c'è una filastrocca risalente al '700 che parla proprio di una vecchina che viveva in una scarpa: chissà se chi ha costruito questa casa si è lasciato ispirare dai suoi versi.