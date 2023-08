La cassiera che ruba un milione di euro al museo per cui lavora

Un piano andato avanti per anni, soldino dopo soldino, fino ad accumulare la cifra record. Un furto che ha messo nei guai la cassiera di un importante galleria d'arte in Svizzera, la Fondazione Beyeler di Riehen. La donne è stata smascherata e condannata a risarcire il museo con l'intera somma, 986.126 franchi, pari a poco più di un milione di euro, oltre a una multa di 3.150 franchi. La responsabile della cassa, accusata di appropriazione indebita e riciclaggio, è stata anche condannata a tre anni e sette mesi di reclusione.

Il problema però adesso è un altro. Infatti, non sarà semplice per la Fondazione recuperare l'enorme somma di cui la donna si è appropriata nel corso degli anni, perché nel frattempo la 53enne ha speso gran parte della cifra per concedersi ogni tipo di sfizio, dalle auto sportive agli abiti firmati, fino a viaggi e gioielli. Come raccontano i media locali, il piano della cassiera era iniziato nel 2009 ed è andato avanti per così tanto tempo grazie a uno schema messo a punto dalla donna dopo la sua assunzione, con cui riusciva a intascare una parte delle vendite. La 53enne era solita anche adottare diversi escamotage. A volte vendeva ai clienti i biglietti "d'emergenza" cartacei che la galleria utilizzava soltanto in caso di guasto informatico, tenendo tutti i soldi. In altri casi, lamentando dei problemi con la stampante, simulava una doppia vendita e metteva in tasca la differenza.

Una strategia apparentemente senza falle che è andata avanti per un decennio. Ma come è stata scoperta? "Fatale" per la cassiera dalla mano lesta è stato proprio uno dei suoi trucchi, forse il più sfacciato. La donna infatti era solita siglare l'annullamento delle ricevute con i nomi dei suoi sottoposti, rivenendo poi i biglietti per intascare i soldi in contanti. Uno degli altri dipendenti si è però accorto delle firme false e ha denunciato tutto all'amministrazione del museo. Nel 2019 è arrivato il licenziamento in tronco e la denuncia per aver sottratto l'equivalente di circa 40mila ingressi. Un numero che moltiplicato per i 26 euro del biglietto del museo arriva alla cifra mastodontica sopra al milione. Come sottolineato anche da un portavoce della Fondazione, la donna è riuscita a farla franca per così tanto tempo proprio perché le somma sottratta era molto inferiore alle entrate totali, da non destare sospetti.

Le indagini hanno portato alla luce ogni tipo di sotterfugio utilizzato dalla cassiera, dalle firme false smascherate da una perizia calligrafica, fino al pc e la stampante, che ovviamente non avevano alcun problema. Inoltre, gli investigatori hanno scoperto che la donna era solita effettuare dei depositi in banca sempre e soltanto nei giorni in cui era stata in ufficio, e che nei giorni successivi alla denuncia avrebbe inviato dei messaggi minatori alla persona che l'aveva smascherata. Davanti ai giudici la donna non ha mostrato pentimento per le sue azioni, anzi, si è giustificata dicendo: "Ho lavorato duramente per tutti quei soldi". La 53enne tuttavia non ha giustificato la provenienza di quel denaro che le consentiva di mantenere uno stile di vita così elevato: per la legge svizzera il rifiuto a fornire spiegazioni equivale a una prova incriminante. Secondo i giudici che hanno firmato la sentenza, la donna "avrebbe continuato se non fosse stata scoperta".

