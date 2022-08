La ragazza che ha adottato un maiale: "Ogni tanto si rotola nel fango ma è tanto tenero"

Sembra il celebre maialino del film "Babe", ma è un po' più grande, e stando a quel che dice la sua padrona si comporta esattamente come un cane. Cheddar vive con la sua 'pet mate' Jessica, 22 anni, nello Yorkshire, esce con lei stando buono al guinzaglio e si sdraia per terra per farsi grattare la pancia.

Jessica ha deciso di comprare il maiale lo scorso gennaio dopo aver optato per lavorare in smart working, realizzando un suo vecchio sogno: voleva infatti adottare un suino da quando era piccola.

La ragazza ha detto di spendere 45 sterline alla settimana per dare da mangiare a Cheddar che fa colazione, pranzo e cena come un essere umano.

Cheddar non è l'unico animale di casa: c'è anche il cane Murphy, con cui va d'accordo, cercando spesso di imitarne anche l'abbaio. In comune lui e Murphy hanno un'intera cesta di giocattoli e snack da masticare per la pulizia dei denti.

"Non mangerò mai più maiale - ha detto Jessica ai media - i suini sono davvero fantastici e intelligenti. I miei genitori adorano Cheddar, è tenerissimo, proprio come un cucciolone, si fa i denti e mastica qualsiasi cosa trovi. E dico qualsiasi. Devo assicurarmi che gli oggetti importanti siano sempre sopra un mobile, e che nulla sia alla sua portata, è come avere un neonato. Quando arriva l'ora di andare a letto si porta la sua copertina in un angolo, e dorme".

E per quanto riguarda il divertimento, "c'è un angolo con del fango nel cortile e gli piace rotolarsi, poi uso un asciugamano per pulirlo. Adoro poter lavorare da casa e passare del tempo con il mio maialino".

Jessica condivide le avventure di Cheddar su Instagram, e i follower non mancano: molti trovano l'animale tenerissimo, e si complimentano ogni giorno con Jessica per la scelta di questa adozione così particolare.