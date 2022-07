La chef che trasforma i piatti del McDonald's in portate gourmet (ma non tutti apprezzano)

Trasformare il cibo del fast food in piatti da ristorante stellato, almeno come impiattamento: è possibile? Sembra proprio di sì e lo ha dimostrato Amy Brandwein, che si è cimentata nel "riutilizzo" del contenuto di un Happy Meal del McDonald's per creare proposte gourmet. I suoi video sono finiti sul web, ma non hanno convinto proprio tutti.

La cuoca è famosa per creare prelibatezze usando qualsiasi tipo di ingrediente, fino a quando un utente le ha proposto una sfida: creare qualcosa di buono e originale con nientemeno che un Happy Meal, il menu per bambini del McDonald's, che conteneva nuggets di pollo, patatine fritte con relative salse e torta di mele.

Con un po' di ingredienti supplementari come farina, acqua, sale e burro, e con alcune attrezzature da cucina come mixer e frullatori, Amy ha letteralmente trasformato il contenuto dell'Happy Meal, creando tortelli ripieni, pommes dauphine e altre prelibatezze.

Ma non tutti erano convinti del risultato, soprattutto esaminando la quantità di cibo nel piatto finale, decisamente ridotta. Porzioni da nouvelle cousine, insomma, che hanno fatto storcere il naso a più di un follower, anche perché uno dei vantaggi di queste catene è poter dare libero sfogo alla voglia di 'junk food' senza preoccuparsi più di tanto per la spesa.