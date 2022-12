"Hai dato a tua figlia un nome da maschio": mamma insultata dagli hater sul web

Incredibile ma vero, succede ancora. Anche nel 2022 (anzi, quasi 2023). I 'giudici del web' possono trasformarsi in veri e propri hater quando si tratta di scegliere un nome diverso dal solito per sé o per i propri figli e la critica può facilmente trasformarsi in insulto. In questo caso, una mamma è stata presa di mira a causa della sua decisione di chiamare sua figlia con un nome giudicato "troppo da maschio".

Condividendo su TikTok la gioia per la nascita della sua piccolina, Camille Munday ha rivelato il nome al pubblico, che però non ha gradito. Lennon Camille Munday, questo è il nome della bimba, ma molti hanno criticato il fatto che "Lennon" sia un nome secondo loro più adatto a un maschio.

"Sei crudele a dare a tua figlia un nome come questo", "Sono confuso, Lennon è un nome da femminuccia? Pensavo che fosse da maschio", "Le stai dando un nome maschile, il mondo sta girando al contrario, non credo che lei ti ringrazierà" hanno detto alcuni. Altri hanno direttamente insultato la donna. Non manca chi invece ha appoggiato la sua decisione: "Io conosco solo ragazze con questo nome, lo adoro e la tua bimba è una bambolina".

Camille ha replicato con un video dedicato ai troll che non hanno gradito il nome di sua figlia: la colonna sonora è inconfondibile, con una canzone di Meghan Trainor che dice "Baciatemi il c**o".

A qualche mese di distanza dal video, Camille continua a condividere contenuti su TikTok in cui mostra la piccola Lennon che balla e canta: sembra gradire la musica, come già un altro Lennon ben più famoso.