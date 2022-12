Chiama la polizia duemila volte in 9 giorni: arrestato

Un anziano giapponese è stato arrestato dopo aver chiamato la polizia per più di duemila volte (2.060 per la precisione) in nove giorni. Le chiamate erano finalizzate a insultare gli agenti, con appellativi come "ladri" e "grossi stupidi stron*i", dicendo che si meritavano tutti il licenziamento.

In media, facendo un paio di calcoli, si scopre così che l'uomo di 67 anni ha chiamato per 9 giorni ogni 6 minuti, parlando per un totale di 27 ore al centralino della polizia della Prefettura di Saitama.

La polizia, alla fine, ha raggiunto la casa dell'uomo e lo ha arrestato per interruzione di pubblico servizio. Quando è stato arrestato, come riporta SoraNews24, ha ammesso di sapere che gli agenti, prima o poi, sarebbero arrivati a prenderlo.

Sembra che il 67enne abbia chiamato la polizia molte volte, negli anni, per lasciare messaggi insultanti, ma quest'autunno ha davvero esagerato - per qualche misteriosa ragione (pare che non collabori molto con le indagini) - diventando ossessivo a tal punto da interrompere il lavoro delle forze dell'ordine.