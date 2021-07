Chips di pasta: la videoricetta che sta spopolando all'estero

Migliaia di like e condivisioni per questa videoricetta su TikTok che piace tanto anche ai giornali stranieri

La pasta è uno degli alimenti italiani più conosciuti e amati all'estero, ma l'ultima tendenza che sui social sta letteralmente spopolando potrebbe non piacere troppo nel Belpaese.

A parlarne è il Mirror, con un articolo a firma di Courney Pochin: "Amo la pasta - spiega la giornalista - e la mangerei giorno e notte. Così quando ho sentito che c'era una nuova tendenza su TikTok che riguardava proprio la pasta, dovevo provarla".

La ricetta è semplicissima: si cucina la pasta nel più classico dei modi, poi si condisce con olio, parmigiano, e si mette in friggitrice (ad aria) per 10 minuti. Il primo video che spiegava come fare, su TikTok, era di un blog di cucina che può contare su più di un milione di follower. Risultato? Più di due milioni di like, decine di migliaia di commenti e centinaia di migliaia di condivisioni.

L'ideale, secondo il video, è servire queste chips con una speciale salsa alla feta, ma "si può utilizzare quello che si vuole - c'è scritto sul Mirror -. Altri TikTokers sevono questa prelibatezza con il pesto o il sugo alla marinara".

Ci sono anche diverse modalità per fare le chips di pasta: chi usa la friggitrice normale, chi quella ad aria, chi ancora il forno.

In verità, comunque, friggere la pasta non è una cosa così strana neppure in Italia (ad esempio in Sicilia o in Campania dove c'è la frittata di pasta), anche se in genere si fa in padella e l'idea nasce originariamente con tuttta un'altra filosofia, ovvero quella di riciclare gli avanzi.