Non riesce a comprare il cibo per il suo cane e chiede consiglio al web: sommersa da offerte di aiuto

Decine e decine di messaggi che offrono aiuto in maniera disinteressata: scalda il cuore quel che è successo a una donna che si è rivolta a Reddit spiegando il suo problema, con la comunità web che si è mossa per darle una mano.

La donna, padrona di Pete, un cane di sette anni con problemi di allergia, ha scritto di non riuscire a comprare le sue solite crocchette (ipoallergeniche e parecchio costose) perché ha finito i soldi e deve aspettare ancora una settimana prima di ricevere lo stipendio. Certo, il problema c'è, ma la 'pet mate' ha cercato di trovare anche una soluzione, chiedendo consiglio al web: "Secondo voi starà bene se mangerà riso, fagioli e patate? È sostanzialmente tutto quello che ho nella mia dispensa per ora, anche se la sua dieta ideale sarebbe a base di pollo e verdure". La donna spiega anche che ha già calcolato le razioni in modo da sfamare il suo cane fino al ricevimento dello stipendio, anche se "sono preoccupata per lui e arrabbiata con me per essere arrivata a questo punto. Pete è tutto quello che ho. Ho guardato nei charity shop ma non ci sono alimenti ipoallergenici per cani, e non ho nemmeno i soldi per pagarmi la benzina per andare a vedere in altre città".

Dopo aver chiesto consiglio al web, la donna si aspettava probabilmente che gli utenti le dicessero soltanto se il cane sarebbe stato bene ugualmente mangiando riso, fagioli e patate. E invece è stata travolta da una valanga di solidarietà, con decine di commentatori che si sono offerti di comprarle le crocchette ipoallergeniche: "Se mi mandi in privato il tuo indirizzo, te ne spedisco un sacchetto", "Dammi l'indirizzo e te le faccio mandare tramite Amazon", "Voglio contribuire anche io, se non ti dispiace scrivi il tuo indirizzo anche a me".

In un aggiornamento al post, la donna ha scritto: "Grazie alla generosità di molti sconosciuti Pete e io saremo a posto fino al giorno dello stipendio. Quando ero più giovane tendevo a essere cinica, ma adesso l'empatia e la gentilezza di persone che non mi conoscono nemmeno mi hanno davvero dato fiducia nel futuro".