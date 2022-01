Rapito 33 anni fa, ritrova i genitori grazie a TikTok disegnando la mappa del suo villaggio

Li Jingwei, 37 anni, era stato rapito quando aveva soli quattro anni, stato sottratto alla sua famiglia di origine per essere venduto a un'altra, un triste traffico di bambini che in Cina si traduce - si stima - in circa 20mila casi all'anno. I genitori originari non si sono mai dati pace pur non riuscendo più a rintracciarlo, e anche lui, per tutta la vita, ha ricordato quei terribili momenti. E adesso, grazie alla sua straordinaria memoria visiva e a TikTok, è riuscito a ritrovare la madre.

La storia commovente arriva dalla Cina: il 37enne, ricordandosi a memoria la mappa del suo villaggio originario, il 24 dicembre l'ha riprodotta chiedendo aiuto su Douyin (il nome cinese di TikTok). Il video ha catturato l'attenzione di molti utenti e delle autorità che hanno riconosciuto il paese, un luogo vicino alla città sudoccidentale di Zhaotong, a quasi duemila km di distanza dalla casa adottiva di Li. Il 37enne si era rivolto spesso ai suoi genitori adottivi chiedendo di controllare i database del dna per rintracciare le sue origini, ma invano. Alla fine, ha chiesto aiuto al web disegnando la mappa del villaggio, e gli utenti hanno risposto in massa. Anche la polizia si è attivata, rintracciando una donna che viveva proprio lì, e a cui 33 anni fa era stato rapito il figlio. Dopo il test del dna, la famiglia si è riunita sabato scorso, un momento molto commovente in cui Li figlio e genitori si sono finalmente riuniti tra le lacrime. Pianti e abbracci per entrambi, per questa storia che per fortuna è finita bene, anche se madre e figlio sono stati separati praticamente per tutta la vita.

I video diffusi dai media, e dalle tantissime persone che erano sul luogo a filmare il ricongiungimento con lo smartphone, hanno fatto il giro del web. Qui sotto il filmato diffuso da @ip_noticias.