Usa le stesse ciotole per la figlia e il gatto: "Non vedo il problema"

Gli animali domestici che adottiamo entrano di diritto a far parte della nostra famiglia: li amiamo, li coccoliamo e li viziamo, e l'affetto che ci restituiscono è incondizionato e fedele. Ma a volte si esagera e si tende a dimenticare i confini tra umani e animali insieme con anche le banali norme di igiene, come in questo caso raccontato dal Sun in cui un uomo serve il cibo nella stessa ciotola al gatto e alla figlia.

Anche se gran parte delle persone trova questa pratica (ovviamente) disgustosa, l'uomo ha detto di non vedere quale sia il problema. Una piccola parte di commentatori gli ha anche dato ragione.

La storia è stata pubblicata per intero sul social Reddit, in cui l'uomo ha rivelato che la sua bimba piccola ha appena iniziato a mangiare cibi solidi, e lui e sua moglie le servono il pasto in una ciotolina, parte di un set che hanno comprato. Recentemente, la coppia ha anche adottato un gattino e quando arriva l'ora della pappa, usano la stessa identica ciotola per l'animale. O meglio, usano lo stesso set e poi impilano le ciotole tutte insieme nella credenza, dunque molto facilmente al gatto sarà toccata più volte la ciotola della bimba, e viceversa.

Non dovrebbe esserci alcun problema, sostiene l'uomo, perchè loro lavano sempre le ciotole prima di riporle. Ma il resto della famiglia non ha approvato. "Mia cognata è venuta a trovarci per cena, ha visto che davo da mangiare a mia figlia in una ciotola, poi ha visto che usavo una ciotola uguale per il gatto e si è arrabbiata molto, dicendo che sono disgustoso, non osservo l'igiene. Ho spiegato che non era proprio la stessa ciotola e che non vedevo il problema, ma mi ha detto che metto mia figlia e il gatto allo stesso livello. Lei lo ha raccontato ad alcuni amici comuni, e adesso pensano tutti che io sia un cattivo padre e che tratti il gatto come mia figlia. Non so più cosa pensare".

Alcune persone hanno commentato dicendo che non c'è nulla di male, e che anche loro utilizzano le stesse ciotole per loro anche per gli animali, dicendo che le lavano bene tra un utilizzo e l'altro. Tra i commenti: "Il mio cane mangia nella stessa ciotola dove metto il cibo per noi, la metto in lavastoviglie ogni tot giorni e si mescola con gli altri piatti in cui mangiamo noi. Una volta che è pulita, è pulita". "Non l'ho mai fatto perché preferisco tenere separate le cose per noi e quelle per il mio animale, ma quello che ha fatto tua cognata non è rispettoso, non si va a comandare a casa degli altri".