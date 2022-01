Si esibisce al circo appesa per i capelli: "Ecco come avere una chioma forte come la mia"

C'è chi si esibisce al circo appeso per i piedi, chi per la vita, chi invece cammina in equilibrio sulle funi senza avere altri appigli. Ma questa donna è decisamente particolare in quanto lascia tutti a bocca aperta esibendosi appesa per i capelli.

Sylphia Ariella, di San Francisco, pratica le arti circensi da quando ha 10 anni, unendosi poco dopo al San Francisco Circus Center. La ragazza, che adesso vive e lavora a Berlino, si è specializzata in circo aereo e contorsione, facendosi legare per i capelli. Dunque tutto il peso del suo corpo viene sostenuto esclusivamente dalla sua chioma. La ragazza ha iniziato a praticare questa disciplina 5 anni fa a Madrid: dopo aver provato, non ha più smesso.

Sylphia è su TikTok e i suoi esercizi lasciano tutti a bocca aperta, ma la domanda che più frequentemente le viene fatta è: "Ma come fai a non perdere tutti i capelli? Non fa male?".

La ragazza ha spiegato che la sensazione non è piacevole, sembra avere migliaia di api che pungono il capo, ma più si pratica questa disciplina e meno dolore si sente nel tempo. Ma come fa a non rimanere calva? Sylphia ha deciso di condividere i trucchi per ottenere una chioma dalla forza straordinaria.

Prima di tutto bisogna iniziare con un massaggio dello scalpo, usando un olio apposito e piegando la testa all'ingiù per stimolare la circolazione. E poi una maschera-balsamo Garnier lungo tutti i capelli, lasciandoli in posa per un'ora. Dopodiché, shampoo e balsamo Jean and Len per capelli lunghi per risciacquare tutto, passando poi un apposito spray.

Non usa piastre o arricciatori sulla chioma per prevenire la rottura dei capelli, che lava una volta alla settimana.

In ogni caso, ci sono alcune cose di cui tener conto: è molto importante, per le sue acrobazie circensi, legare i capelli in un determinato modo in modo da distribuire il peso del corpo su tutto il cuoio capelluto e non solo su una parte, come potrebbe succedere con una normale coda di cavallo. Inoltre, questa disciplina va bene se praticata al massimo dieci minuti al giorno. Per il rimanente tempo, Sylphia lascia i capelli sciolti in modo da far riposare la testa.