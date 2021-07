Blocca la coda al McDonald's, la vendetta di un altro cliente è esilarante: il video virale su TikTok

Si sa, quando si è stanchi e affamati, in attesa di essere servito, la coda al McDrive (i punti McDonald's in cui è possibile prenotare e ritirare in auto) può essere davvero estenuante.

Questo però non autorizza i clienti a comportarsi male, a non rispettare la fila o comunque a non procedere quando si deve.

E così, mentre la maggior parte delle persone aspetta paziente il proprio turno, in una gioiosa attesa in cui immagino la bontà del piatto che stanno per ricevere, placando in questo modo finalmente la fame, altri invece trasformano la coda in un inferno. Vanno avanti, indietro, cercano di fare mille manovre inutili, si comportano male, oppure si distraggono e non procedono. O, nel peggiore dei casi, iniziano a fare polemica con i commessi, bloccando, ancora una volta, tutti.

Una scena simile è stata registrata all'estero e postata su TikTok dalla passeggera di un'auto che ha spiegato che un uomo, all'inizio della coda, si stava "comportando come un cretino da 15 minuti".

"Un ragazzo su un'auto rossa si stava comportando da stupido perché gli avevano segnato sullo scontrino 20 nuggets anziché 2 box da 10, e ha detto prima ai commessi e poi al manager del punto vendita che non si sarebbe tolto di mezzo fino a quando non gli avrebbero regalato qualcosa. Siamo rimasti un po' ad aspettare, poi però l'attesa si è fatta decisamente troppo lunga".

E dunque cos'è successo? La donna subito dietro di lui, anche lei pazientemente seduta nella sua auto, in un gesto di insofferenza, ha messo a tutto volume, con i finestrini aperti, la canzone rap "Move B****" (muoviti st*****) di Ludacris. La canzone continua ripetendo anche più volte "get out the way" (levati dai piedi).

Il video è diventato virale su TikTok e ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti: "Che ne dite - ha scritto un utente - avrà afferrato il messaggio?"