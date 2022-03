Orologi in edizione limitata: code folli davanti ai negozi Swatch

Succede a Venezia, ma situazioni del tutto simili si sono registrate in diverse città italiane: a Napoli, così come a Torino code senza fine per un orologio. La fila, in laguna, ha cominciato a formarsi già ieri sera, sabato 25 marzo, all'ingresso del negozio Swatch in Marzaria San Salvador, raggiungendo a metà di questa mattina circa settecento persone. Uno dietro l'altro, sfidando la notte e le ore da trascorrere in piedi, incolonnati, per assicurarsi il "MoonSwatch", originale riproduzione in bioceramica del celebre "Speedmaster" dell'Omega, che ha collaborato alla realizzazione della serie.

Tutti in coda per un orologio

Undici modelli, ispirati alla Luna e ai pianeti del sistema solare. Ma c'è un problema: gli orologi della serie limitata non si possono acquistare online, e sono disponibili solo in alcune rivendite in tutta Italia. Per questo motivo il negozio lagunare, tra la sorpresa dei residenti e dei passanti, è stato letteralmente preso d'assalto.

I residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco, hanno tempestato di telefonate polizia locale e carabinieri, chiedendo l'intervento per evitare i continui schiamazzi, che disturbavano la quiete pubblica.

In video la situazione ad Arese