A 27 anni è il re di Tinder: ecco perché è il più popolare

Navigare nel mondo degli appuntamenti virtuali può riservare qualche problema, ma non per James Langton, 27 anni, di Oadby in Gran Bretagna, che gestisce il canale Youtube “Dater Help”.

Al fortunato ed intraprendente ragazzo si rivolgono con un sacco di domande molti single, speranzosi di carpire come riesce a finalizzare così tanti incontri.

E così, stando al racconto di The Sun, ha partecipato ad una discussione del tipo Ask Me Anything sul sito “Reddit” proprio per condividere i suoi suggerimenti, mettendo però ben in chiaro che non esiste una regola fissa, quanto un “abile mix di molti fattori”.

"Avere delle foto che ti ritraggono nel contesto di una storia e una breve biografia con un chiaro 'invito all'azione' (suggerendo un motivo per cui qualcuno dovrebbe corrispondere e parlare con te)" è il suo primo fondamentale consiglio.

Il professionista degli appuntamenti ha sottolineato l'importanza di scegliere scatti che ti aiutino a mostrare alcune delle tue esperienze di vita e dei tuoi hobby e per assicurarsi che la biografia stia "attirando" potenziali pretendenti.

Nonostante qualcuno ami sfoggiare la sua ricchezza e il suo successo, lo YouTuber ha spiegato che questo lui lo evita a tutti i costi. Ha spiegato che qualsiasi menzione del suo lavoro o della sua situazione finanziaria è un grande errore, in quanto per alcuni può essere motivo di scoraggiamento.

James, che pubblica regolarmente consigli sugli appuntamenti sul suo canale di social media, suggerisce anche di accedere a Tinder sul desktop piuttosto che tramite l'app sul cellulare. Il motivo, spiega, è che questo migliora le tue classifiche.

Alcuni altri suggerimenti riguardano il fatto che tutte le informazioni siano complete, inclusi collegamenti aggiuntivi a pagine di social media, come Twitter e Facebook.

E poi assicurarsi di aver attivato il pulsante "attivo di recente”, il che significa che sei stato sul social nelle ultime 24 ore e chiunque sia interessato sa che sei disponibile a parlare e molto probabilmente chatterà con te. Infine? La regola d'oro: essere genuini. Perché le maschere, alla fine, cadono sempre.

Essendo uno tra i giovani più popolari di Tinder, James non ha altra scelta che essere "piuttosto selettivo" con chi si confronta. Ha detto a Reddit: "Accetterò il contatto solo se la risposta alla domanda 'Sarei felice di essere seduto di fronte a questa persona in un bar?' sarà convintamente sì. Solo così andrò avanti”.

James ha saputo del suo status di alto livello nel 2019 quando Tinder e Cosmopolitan hanno pubblicato l’elenco delle 30 persone più popolari sull'app di appuntamenti: 15 uomini e 15 donne.

In allora, parlando con Leicester Mercury, aveva dichiarato: "Ho ricevuto un'e-mail da Cosmo e Tinder che me lo dicevano, ed ero assolutamente scioccato e pensavo che non potesse essere vero. Sono rimasto davvero sorpreso, quasi mi guardavo allo specchio chiedendomi 'io, davvero?'“. Eppure, nonostante sia così popolare, a quanto pare ha ancora bisogno di Tinder: contraddizioni social!