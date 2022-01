Impara il francese per chiederle di uscire, poi scopre che è tedesca

Tra tutti gli epic fail di inizio anno, questo fatto - raccontato su Reddit dal diretto interessato - merita una menzione, per la serie "chi ben comincia".

Il ragazzo, che si è confessato anonimamente sul web, ha spiegato di aver visto una sua coetanea a scuola e di esserne rimasto decisamente folgorato: amore a prima vista, ma non sapeva molto di lei, solo che era straniera. Qualcuno gli ha detto che era francese poiché l'aveva sentita parlare quella lingua.

Dunque l'innamorato volenteroso ha deciso di fare colpo chiedendole di uscire nella sua lingua di origine, e si è messo a prendere lezioni di francese, impiegando mesi e anche spendendo soldi sull'app Babel per una sessione di conversazione con un francese madrelingua.

Insomma, dopo settimane e settimane, finalmente il giovane si è avvicinato alla ragazza, chiedendole in perfetto francese di uscire insieme. La risposta di lei però lo ha riportato bruscamente alla realtà: "Sai che sono tedesca, vero?".

Il ragazzo ha spiegato: "Piuttosto che andare da lei e parlarle come una persona razionale ho deciso di imparare il francese per impressionarla, avevo qualche soldo extra e mi sono iscritto ad alcuni programmi tramite Babble e Duolingo. Ho anche cercato un madrelingua per fare un po' di conversazione, passando mesi a pensare che sicuramente l'avrei colpita rivolgendomi a lei nella sua lingua di origine".

Dunque dopo aver imparato il francese, lui è andato da lei, e le ha rivolto un impeccabile: "Bonjour, je m'appelle Michael, veux-tu sortir avec moi?". Lei gli ha risposto sì in francese, ma dicendogli: "C'est gentil de ta part Michael, mais tu sais que je suis allemande, non?", cioè "È gentile da parte tua Michael, ma sai che sono tedesca vero?".

"Quando ho sentito la risposta il mio cuore ha fatto un tonfo. Sono diventato rosso, ho inventato una scusa e sono scappato via" ha ammesso a malincuore lo sfortunato protagonista della vicenda.

Dopo aver condiviso la sua divertente storia, però, i commentatori hanno replicato difendendo questo simpatico ragazzo: "Capisco che tu abbia mandato a monte l'appuntamento ma è stato bello da parte tua aver voluto imparare un'altra lingua", "Puoi sempre rimediare, abbi un po' più di fiducia in te stesso", "Come si direbbe appunto in Francia, c'est la vie".