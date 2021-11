"Ci laviamo i capelli nel modo sbagliato. Ecco come fare per non rovinarli": il video su TikTok diventa virale

Nella beauty routine quotidiana, anche lavarsi i capelli diventa un'arte da eseguire con un metodo preciso, anche se in apparenza sembra un gesto semplicissimo: parola di influencer.

Kami Kirschbaum, 22enne molto conosciuta nel mondo dei social, ha postato un video su TikTok con un tutorial in cui insegna le persone a lavarsi i capelli con il metodo che, secondo lei, è corretto e che molte poche persone conoscono veramente. Il risultato? Il filmato è diventato virale con più di un milione di visualizzazioni.

Solo 17 secondi per mostrare il modo corretto di applicare lo shampoo, con la caption "Consigli da un'ex parrucchiera": anziché spalmare lo shampoo in cima alla testa, Kami raccomanda di massaggiare il cuoio capelluto per zone, con le dita. Dice anche che è molto importante massaggiare bene la parte della nuca, spesso dimenticata.

Kami racconta di ripetere questo passaggio due o tre volte, quando si lava i capelli (circa ogni quattro giorni), per controllare che vengano ben puliti, ma ha poi specificato a Fox News che è un'operazione sconsigliata a chi si lava i capelli tutti i giorni, e soprattutto il numero di 'passate' dipende dalla texture dei capelli di ognuno.

Se i capelli sono secchi dopo lo shampoo, l'inlfluencer svedese raccomanda il balsamo o una maschera idratante, e consiglia sempre di usare prodotti professionali: "Sono fatti per aiutare davvero i capelli, qualsiasi sia il loro colore o volume. Un sacco di persone usano prodotti scadenti, ma tenete conto che dovete pulire i vostri capelli: se usate una tecnica corretta e prodotti di qualità, non li danneggerete mai".

Su TikTok molti commentatori hanno detto che non possono credere che ci sia gente che non sa come lavarsi i capelli, mentre pochi coraggiosi hanno ammesso di aver imparato la tecnica giusta solo in un secondo momento.

"Non me lo aspettavo - ha detto Kami - una ragazza mi ha detto che ha imparato a lavarsi correttamente i capelli solo a 25 anni, qui su TikTok. Amo i miei capelli, sono la parte migliore di me, se posso aiutare la gente sono felice".