Come mandare via gli ospiti con eleganza: i 6 trucchi per le feste

Le feste di Natale sono un'ottima occasione per rivedere vecchi amici e parenti: pranzi e cene luculliani, pomeriggi passati a fare giochi di società, fino a quando non ci si scopre stanchi e l'unica cosa che si vorrebbe fare è andare a riposare. Ma non si può, perché gli ospiti non capiscono i segnali e non comprendono che è l'ora di andare via. D'altronde, non si può nemmeno scacciarli senza fare la figura dei maleducati, magari rovinando rapporti che sono sopravvissuti ad anni e anni di feste insieme.

È capitato a tutti, e dunque come mandare via con eleganza queste persone del tutto insensibili ai segni di stanchezza dei padroni di casa?

Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana Galateo, ha spiegato al Corriere della Sera come fare a congedare con eleganza gli ospiti che non se ne vanno via. Premesso che una volta era più facile, perché dopo cena c'era la regola del carrello delle bevande rinfrescanti dopo caffè e amari, che segnava inevitabilmente la fine della serata, ecco alcuni trucchi che si possono usare: