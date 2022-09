I compiti? Se li è mangiati il cane (della prof): la foto è virale

Chi ha un cane è abituato alle intemperanze del suo 'pet' che a volte, per noia o per troppa vivacità, può combinare più di qualche disastro in casa.

È il caso di questa insegnante inglese che si è sfogata su Reddit dopo aver scoperto che il cane non aveva solo preso di soppiatto il fascicolo con tutti i compiti estivi della sua classe. Ma li aveva anche mangiati.

La donna ha condiviso una foto del 'disastro' con la didascalia: "Quando sei un'insegnante e il tuo cane si mangia i compiti di tutti". Nell'immagine si vede il cane di razza simil Husky con lo sguardo innocente e, per terra, un mucchio di fogli spezzettati e masticati. La donna ha cercato di raccogliere e ricomporre i pezzi dei fogli, ma con scarso successo e con un alto rischio di mischiare gli elaborati di diversi studenti.

Sul web gli utenti l'hanno presa sul ridere, anche perché in genere quella dei compiti mangiati dal cane è la classica scusa usata dagli studenti indisciplinati: "Adesso dovrai dare un bel voto a tutti", "Dovresti mostrare questa foto alla tua classe, si divertiranno tutti molto (se darai loro un bel voto)", "Ma gli studenti ti crederanno quando dirai che 'il cane si è mangiato i compiti' o penseranno che ti sei dimenticata di correggerli?".