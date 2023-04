"Giocare, leggere e fare qualcosa di gentile": i compiti della maestra per le vacanze di Pasqua

Pasqua si avvicina e con lei anche un breve periodo di vacanza dalla scuola per tutti i bambini. Una pausa che spesso viene accompagnata dai cosiddetti "compiti delle vacanze", un lavoro extra che non viene accolto con gioia dalla maggior parte degli studenti. A meno che non si tratti dei compiti richiesti da Morgana Di Ascenzo, maestra della IV B nella primaria Vittorio Veneto, a Firenze, che ai suoi scolari ha consegnato una lunghissima lista scritta a mano con tutte le cose da fare durante le vacanze. Dopo un primo momento di incredulità, i bambini hanno scoperto che in quel lungo elenco, non vi era traccia di veri e propri compiti.

Come racconta il Corriere Fiorentino, le richieste della maestra erano ben altre: "Divertirsi e giocare è la cosa fondamentale da fare durante le vacanze, vi auguro di stare con le vostre famiglie e approfondire insieme a loro le tradizioni della Pasqua cattolica e di quella ebraica. Poi, fare qualcosa di gentile e bello... è un compito difficile sapete, a volte? Sconfiggere la noia, guardare il cielo e sentirsi felici e stupiti. Leggere: leggere è il sale della vita, libri, fumetti, tutto quello che vi diverte o vi insegna. Cantare, a squarciagola dentro il proprio letto o al mare, o passeggiando per le vie della nostra stupenda città. E infine, ricordarsi di dire sempre grazie e tante parole gentili: anche questo, spesso è scontato, ma non abbiate mai paura di essere banali".

Una scelta che ha riempito di gioia i piccoli scolaretti, che tornati a casa hanno mostrato l'insolita lista ai genitori. La maestra Morgana, intervistata dal Corriere Fiorentino, ha motivato la sua decisione: "I compiti a casa devono essere un'occasione per far esercitare i bimbi e acquisire competenze, velocizzare alcuni automatismi, ma il resto va fatto a scuola. Noi insegnanti e genitori organizziamo il tempo e a volte manca loro il tempo per osservare, godere le cose che hanno, stupirsi delle cose normali come un cielo stellato o un fiore che nasce in un giardino pubblico". La docente ha così colto l'occasione in queste vacanze di Pasqua, lasciando ai piccoli dei compiti semplici e piacevoli, come osservare le bellezze della natura, ma allo stesso tempo utili e istruttivi, come leggere un libro o approfondire i propri interessi.