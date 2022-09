Morti trasformati in concime: legalizzato il compostaggio umano

Diventare concime per i campi e per i giardini, e senza produrre inquinamento. Diventare concime sarà un'alternativa alla sepoltura tradizionale e alla cremazione dei defunti. Il governatore della California Gavin Newsom, del partito democratico, ha firmato la nuova che legge che renderà legale, tra quattro anni, la possibilità di utilizzare i resti umani per farne materiale organico.

Il procedimento prevede che i resti del defunto vengano messi in un contenitore d'acciaio grande due metri e mezzo e coperto di materiale organico biodegradabile, come legno, fiori, paglia e erba medica. Il processo di decomposizione ecologica si completa in circa trenta giorni.

Quello che resta dentro i contenitori viene poi curato da personale specializzato per un periodo che va da due a sei settimane. I membri della famiglia potranno usare il composto umano come qualsiasi altri tipo di concime, dal giardino di casa ai prati, oppure donare il tutto perché venga sparso nelle aree verdi. Ogni corpo umano può produrre composto sufficiente a coprire un'area di trenta metri quadrati.